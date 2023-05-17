Погоду определит циклон. Прогноз на 18-20 мая

Погоду большей части Казахстана определяет Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.
В связи с этим ожидаются дожди с грозами и выпадением града. Сильные дожди прогнозируются 18-20 мая на северо-западе и в центре, 18-19 мая на юге, 18-20 мая на юго-востоке страны. Также по республике ожидается усиление ветра.
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По Казахстану прогнозируется повышение температурного фона. На севере, востоке и в центре республики в ночные часы все еще сохранятся заморозки до 3 градусов.