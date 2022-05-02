Похолодание и дожди. Прогноз погоды на 3-5 мая

Северо-западный антициклон, который уже вызвал понижение температуры воздуха на западе страны, продолжит дальнейшее свое смещение на северо-западные, северные, центральные регионы республики.

Столбики термометров здесь в ночные часы опустятся до 6 мороза-5 тепла, на юге Карагандинской области 10-15 тепла, днем до 7-23 тепла.

Ночью и утром ожидается туман. Что же касается южной половины Казахстана, то здесь, под влиянием Южного циклона, пройдут дожди, местами сильные дожди, гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

Под влиянием циклона из районов Обской губы, ближе к 5 мая, на большей части страны, ожидается не устойчивый характер погоды, соответсвенно пройдут дожди с грозами и усилением ветра до 15-20 м/с.

В целом на большей части республики, несмотря на значительное понижение температуры воздуха в начале мая, ожидается постепенное ее повышение, и к концу недели днем температура составит 13-25 тепла. На юге, юго-востоке страны значительных температурных колебаний не ожидается.

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