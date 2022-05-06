Поиск сведений о казахстанских солдатах, пропавших без вести во время ВОВ ведут поисковые отряды РК

Благодаря им, только за последний год в Костанайской области восстановлены преданные забвению имена, и определена судьба 20 наших героев.

Николай Рубанов на протяжении 20 лет искал сведения о своем деде Рубанове Алексее, который ушел на фронт вместе со своим отцом в феврале 1942 года из села Боровское. Со слов Николая, его прадед был ранен в бою, его демобилизовали и он вернулся на Родину. А вот об Алексее Рубанове никакой информации не было. Потратив на поиски долгие годы, уже почти отчаялся найти хоть какую-то зацепку, пока в апреле, в социальных сетях не увидел объявление о поиске казахстанских солдат пропавших без вести. Оставил заявку, и буквально спустя сутки ему позвонили.

«Отвечаю на звонок, и как гром среди ясного неба, говорят, что он найден. Сколько я не искал сам по архивам, по документам не было никакой информации. Она мне дает такую информацию, что он был убит под Ленинградом, там же был захоронен 25 июня 1942 год. Грубо говоря, пол года он всего прослужил»,- рассказывает Николай Рубанов.

Николай рассказывает, что сначала не мог поверить, что за такой короткий срок можно найти информацию. Так стало известно, что Алексей Рубанов служил в 165 стрелковой дивизии, и был убит. Захоронен в Ленинградской области в Чудовском районе, но в 2014 году перезахоронен с остальными солдатами в братскую могилу в Новогородской области, вблизи деревни Мясной Бор. Сам Николай в скором времени планирует поехать на место захоронения деда.

«По архивным документам видно, что он призывался с нашего Боровского военкомата и его отец Рубанов Федор, то есть это достоверная информация. Не может быть совпадением, что из одного района в один день призывались»,- говорит Николай.

Общественное объединение Атамнын Аманаты с 2019 года занимается поиском сведений о казахстанских солдатах пропавших без вести во время Великой Отечественной войны и увековечиванием их памяти. Объединением налажено сотрудничество с поисковыми отрядами России, Украины, Белорусии,и стран западной Европы. От них поступают заявки на «обратный поиск», то есть на поиск потомков в Казахстане. Координатор по Костанайской области Алия Сатмурзина занимается поисками чуть меньше года, и за это время уже нашла родственников шести солдат.

«К нам поступают заявки от жителей непосредственно нашей области, обращаются к нам. По телефону, в инстаграме пишут, мы хотим найти дедушку, прадедушку вот воевал, ушел на войну и соответственно пропал без вести, мы принимаем и начинаем искать»,- рассказывает координатор ОО «ATAMNYN AMANATY» по Костанайской области Алия Сатмурзина.

Если вы тоже хотели бы найти своих родных, воевавших во время Великой Отечественной войны, можете обратиться по номеру телефона: 8-771-298-12-02

8-776-828-45-34

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.