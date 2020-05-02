Поиски без вести пропавшего парня ведутся и днём, и ночью

Поиски без вести пропавшего 17-летнего Руслана Жуванышева ведутся и днём и ночью.

По словам координатора ПСО «Дос» Олеси Логошиноваческой, пока никаких зацепок нет.

«Руслан был на рыбалке с друзьями. Он позвонил, сказал, что идёт домой. Поиски ведутся и ночью, ночью ищет полиция», — говорит Олеся Логошиноваческая.

Напомним, парень пропал 28 апреля.

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