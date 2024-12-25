25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Названа предварительная причина крушения, сообщает Zakon.kz.

В 11:10 от РГП «Казаэронавигация» поступила информация: самолет «Эмбрайр190» AHY8243 следовавший по маршруту Баку – Грозный, объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления с посадкой в Актау.

В воздушном судне находились 67 пассажиров, пять членов экипажа.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.