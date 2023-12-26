Появилось сообщение об обучении детей в Рудном

Информация об объявлении отмены занятий при неблагоприятных погодных метеоусловиях (перевод на дистанционную форму обучения).

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в соответствии с пп. 5, 12 Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 января 2016 года № 42 «Об утверждении правил отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, а также в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 26.12.2023 года занятия в 2 смену для учащихся 0-11 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

Ранее сообщение появилось о переводе на дистанционный формат в районах и городах области.

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