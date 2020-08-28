Появилось видео экстренной эвакуации жильцов дома во время пожара в Рудном

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, около 22.00 по улице Ленина загорелась квартира на первом этаже в пятиэтажном доме. Участковой инспектор полиции Арман Акбергенов в это время патрулировал участок в рамках операции «Правопорядок».

Полицейский получил по рации сообщение о том, что горит балкон дома по улице Ленина. По пути следования к месту происшествия полицейский вызвал пожарных.

На адресе стало понятно, что подъезд уже задымлен и жители уже не могли выйти на улицу. Пожарные приступили немедленно к тушению пожара, а полицейский начал эвакуацию жильцов. На место прибыли и патрули полиции. Сотрудники прошли по этажам и вывели всех людей.

«Когда я зашел в подъезд, то до второго этажа у меня хватило сил, потом стал задыхаться. Прибывшие полицейские в дополнительном наряде полиции продолжили эвакуацию жильцов», — рассказывает полицейский Арман Акбергенов.

Возгорание было устранено. В этой квартире проживает одинокая пожилая женщина. Что послужило причиной пожара сейчас выясняют пожарные.

Напомним, трех человек спасли и 25 эвакуировали при пожаре в Рудном.

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