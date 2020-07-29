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Появилось видео с места смертельного ДТП в Костанайской области

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По данным пресс-службы ДП Костанайской области, происшествие случилось на трассе Костанай- Рудный.

Видео с последствиями ДТП в редакцию Алау прислали наши читатели. На кадрах видна поврежденная автобусная остановка и машина, которая слетела в кювет.

23-летний водитель «Ауди» скончался на месте происшествия.

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