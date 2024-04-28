Появятся новые места для поворотов направо. Какой будет новая разметка в Костанае?

Уже обозначены участки ремонта, определено, где и какая разметка появится. Её нанесут по схемам, которые были в Костанае в прошлом году. И, как сообщили дорожные инспекторы, на некоторых перекрестках города появятся новые места для поворотов направо, а вот возможностей свернуть налево у костанайских водителей станет меньше.

Сотрудники костанайской административной полиции, совместно со специалистами ЖКХ, завершили комплексное весеннее обследование автодорог города. Проверялось, на сколько соответствует нормам дорожное полотно, как и где установлены дорожные знаки и сооружения.

«По всем выявленным недостаткам, в адрес местных исполнительных органов будут направлены акты и предписания для их устранения. Кроме того, в апреле в Костанае возобновлена работа по нанесению дорожной разметки», — говорит начальник отдела дорожно-технической инспекции АП УП Костаная Нурбек Шириев.

Как отмечают инспекторы, дороги будут размечены, как и год назад, когда в Костанае, на некоторых перекрестках впервые появились специальные полосы для поворота налево. Но, в этом году, для улучшения пропускной способности, появятся и новые места для тех, кто собирается сделать правый поворот.

Читайте также: Новые знаки и лишение прав за одиночную сплошную в ПДД с 6 мая

«Есть дорожная карта, которая утверждена местными исполнительными органами, кроме того, и управлением полиции, где у нас, в этом году, появятся новые правоповоротные съезды. Также, будут расширены, где-то, перекрестки. Это как на Баймагамбетова — Тарана, Чехова — Тарана», — говорит Нурбек Шириев.

На улице Тауельсиздик, которую и имел в виду Нурбек Шириев, инспекторы планируют расширить и перекрестки с улицей Каирбекова и проспектом Абая. И, уже вскоре, встречные потоки на дорогах Костаная разделят двойные линии, преимущественно сплошные.

Опять же, будем рассматривать индивидуально, каждый заезд, каждый перекресток. Конечно, на перекрестках будут, там где разрешено, развороты и повороты, а, что касается больших, многоквартирных домов, там будем рассматривать индивидуально. Будем выезжать и рассматривать на месте сразу, что бы не закрашивать лишний раз», — объяснил полицейский.

Полиция, постарается учесть и прошлогодние прошения граждан, о нанесении в некоторых местах линий прерывистых. Но, как сразу отметил Нурбек Шириев, с учетом того, что количество машин в Костанае за год увеличилось, для улучшения пропускной способности улиц, количество левых поворотов вне перекрестков, однозначно уменьшится.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.