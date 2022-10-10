Показали, как выглядят изнутри новые дома погорельцев в Аулиекольском районе

В Аулиекольском районе завершается строительство жилых домов в рекордно короткие сроки.

Об этом на своей странице в инстаграм сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

«Отмечу, что в ближайшее время начнется заселения жильцов. Как видно, на фото большие изменения за месяц», — отметил аким области.

Работы в новом микрорайоне села Аулиеколь ведутся круглосуточно. Власти обещают, что стройка завершится в срок.

2 сентября на территории двух лесничеств КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства» в Костанайской области произошли пожары. Их площадь 4 сентября превысила 43 тыс. га. Жителей нескольких районов эвакуировали. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.

10 сентября сообщили, что в Аулиекольском районе потушили крупный лесной пожар.

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