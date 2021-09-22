Поколение локдаунов: чего нужно опасаться молодым специалистам

kommersant.ru
Казахстанская молодежь рискует в будущем потерять часть доходов и шанс найти хорошую работу, передает LS.
«По оценкам Всемирного банка, доходы казахстанских студентов, которые были затронуты пандемией, могут сократиться на 3%. А в результате это может привести к годовым экономическим потерям в размере до $2 млрд», – заявила управляющий директор Центра развития трудовых ресурсов Александра Молчановская.
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Международные эксперты уже придумали новый термин – «поколение локдаунов». Это люди, которые столкнулись с огромными сложностями в учебе и доступе к образованию. И их шансы на успешное трудоустройство в будущем снижаются, пояснила Молчановская.
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«Кроме того, по прогнозу, к 2030 году уже 28% рабочей силы в Казахстане будет составлять поколение Z, и рынку следует адаптироваться под его ценности. Это молодые люди, которые уже не хотят быть связаны одним коллективом и работой, они более мобильны и стараются найти баланс между занятостью и личной жизнью», – отметила Молчановская.
В ходе анализа в центре также заметили тенденцию старения кадров. Так, в обрабатывающей промышленности сегодня занят всего 21% молодежи, в сфере финансов – около 30%.
«Молодежь сегодня волнуют проблемы экологии, а это неразрывно связано с работой промышленных предприятий. В будущем это может стать вызовом для таких компаний и им придется искать кадры. Поэтому им следует уже сейчас начинать адаптацию к новым реалиям», – рекомендовала глава центра.
При этом в Казахстане до сих пор сохраняется гендерное неравенство в оплате труда. В 2019 году разрыв составил 32%. В 2020 году тенденция сохранилась, и мужчины по-прежнему зарабатывали больше женщин.
Пандемия больше сказалась на женщинах, потому что, несмотря на возможность удаленной работы, им приходится присматривать за детьми и вести домашнее хозяйство, резюмировала Молчановская.
Ранее сообщалось, что в Казахстане разрыв между статистической и зарегистрированной безработицей достигает примерно 50%.
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