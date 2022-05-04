Полицейские Костаная задержали угонщика из Мангистауской области

avtovzglyad.ru
Полицейские задержали подозреваемого в угоне, совершенного в городе Жанаозен 1 мая. Об это сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
3 мая автопатруль в составе Даулета Тлеукенова и Акылбека Салапаева дежурили на трассе Костанай –Карабутак А-22 . Около 23 часов они заметили автомашину «Тоyota», которая двигалась с большой скоростью. Требования стражей порядка об остановке, водитель проигнорировал.
Он продолжал ехать в сторону Костаная. Полицейские в ходе преследования задержали водителя возле моста «Айет». Водитель дверь автомашины заблокировал и не выходил из салона.
Как выяснилось, автомашина числилась в угоне с 1 мая в городе Жанаозен. Задержанный, 21-летний житель Мангистауской области, при себе никаких документов не имел.
В настоящее время о задержании водителя сообщено владельцу автомашины.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: