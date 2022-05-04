Полицейские Костаная задержали угонщика из Мангистауской области

Полицейские задержали подозреваемого в угоне, совершенного в городе Жанаозен 1 мая. Об это сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

3 мая автопатруль в составе Даулета Тлеукенова и Акылбека Салапаева дежурили на трассе Костанай –Карабутак А-22 . Около 23 часов они заметили автомашину «Тоyota», которая двигалась с большой скоростью. Требования стражей порядка об остановке, водитель проигнорировал.

Он продолжал ехать в сторону Костаная. Полицейские в ходе преследования задержали водителя возле моста «Айет». Водитель дверь автомашины заблокировал и не выходил из салона.

Как выяснилось, автомашина числилась в угоне с 1 мая в городе Жанаозен. Задержанный, 21-летний житель Мангистауской области, при себе никаких документов не имел.

В настоящее время о задержании водителя сообщено владельцу автомашины.

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