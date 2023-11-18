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Полицейские Костанайской области обратились к водителям

Предупреждение распространила пресс-служба ДП Костанайской области. 

«Из-за ухудшения погоды, в ведомстве напоминают водителям о смене летней резины на зимнюю, а также о мерах безопасности при вождении. Не превышайте скорость, соблюдайте дистанцию до впереди едущего транспорта, при совершении обгона, убедитесь в безопасности совершаемого маневра», — говорится в сообщении.

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