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Полицейские нашли пропавшую 17-летнюю жительницу Костанайской области

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В пресс-службе департамента полиции Костанайской области установили местонахождение пропавшей Анастасии Коробовой. 

Сотрудники Южного отдела полиции Костаная нашли 17-летнюю девушку, которая пропала 17 января. Она найдена в селе Успеновка Фёдоровского района.

Напомним, заявление о пропаже несовершеннолетней Анастасии Коробовой поступило в полицию Костаная 20 января. Её мать сообщила, что дочь покинула дом за три дня до этого, после их ссоры из-за молодого человека девочки.

Полиция благодарит за помощь в поисках волонтёров.

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