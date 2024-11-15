С 1 сентября в Костанайской области проходит республиканская оперативно-профилактическая операция «Участок». Полицейские уже обошли более 236 тысяч домовладений, включая более 123 тысяч поквартирных обходов и свыше 112 тысяч проверок частных домов.

Это крупнейшее мероприятие правоохранительных органов региона, направленное на повышение безопасности, профилактику правонарушений и укрепление доверия между полицией и населением.

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За время проведения операции в регионе выявлено 11 770 административных правонарушений, из которых почти 7 000 случаев приходится на Костанай. Среди основных нарушений

2 500 случаев проживания без регистрации или удостоверения личности,

2 000 фактов распития алкоголя в общественных местах,

450 нарушений миграционного законодательства.

Также в ходе обходов было изъято 14 единиц незарегистрированного оружия и выявлено 1 216 случаев сдачи квартир в аренду без проверки законности. Все материалы по этим фактам переданы в Управление государственных доходов для расследования.

Советы полиции: как убедиться в подлинности полицейского

«Если у вас есть сомнения в подлинности полицейского, обязательно требуйте удостоверение личности и уточняйте, к какому районному управлению он относится. В случае необходимости можно записывать видео для использования в качестве доказательства, если возникнут вопросы по законности действий сотрудника. Цель операции— это не только выявление правонарушений, но и профилактика преступности, укрепление безопасности и установление доверительных отношений с населением. Призываем жителей региона активно сотрудничать с полицией, поддерживать порядок и доверие в своем районе!», — отметили в ДП Костанайской области.

Операция «Участок» продлится до 15 декабря.

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