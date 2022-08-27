Полицейские расследуют поджог

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, в 14:38 часов на пульт «102» ОП Житикара и Житикаринского района поступило сообщение от председателя садового общества «Мичуринец», о том что произошло возгорание заброшенных дач.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Согласно поступившего акта о пожаре причина возгорания — поджог. 26 августа данный факт зарегистрирован по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога».
В настоящее время создана следственно-оперативная группа, которой производится допрос свидетелей и пострадавших, с целью установления точной причины возгорания, а также причиненный материальный ущерб собственникам дачных участков.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: