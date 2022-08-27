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Полицейские расследуют поджог

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, в 14:38 часов на пульт «102» ОП Житикара и Житикаринского района поступило сообщение от председателя садового общества «Мичуринец», о том что произошло возгорание заброшенных дач.

Согласно поступившего акта о пожаре причина возгорания — поджог. 26 августа данный факт зарегистрирован по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога».

В настоящее время создана следственно-оперативная группа, которой производится допрос свидетелей и пострадавших, с целью установления точной причины возгорания, а также причиненный материальный ущерб собственникам дачных участков.

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