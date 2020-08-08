Полицейские, спасшие 30 жителей горящей пятиэтажки в Рудном, награждены медалями, передает корреспондент Polisia.kz.

Приказом Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева сотрудники полиции Управления города Рудного Жанибек Гыйлымханов и Нурбек Ескабыл награждены медалью “Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін”.

Напомним, 4 августа при пожаре в пятиэтажном доме полицейские эвакуировали и спасли жителей, среди которых был трехмесячный ребенок.

Тогда Жанибек Гыйлымханов увидел, что на балконе третьего этажа стоит женщина с ребенком на руках. Как рассказал полицейский, она боялась, что если вынесет ребенка в подъезд, то он задохнется от едкого дыма. Поэтому, чтобы спасти мальчика, Жанибек взобрался на балкон третьего этажа с балкона этажом ниже.

» Мама малыша была очень напугана, но я, успокаивая ее, пообещал, что не уроню ребенка и все будет хорошо. Когда она передала мне плед, в котором находился малыш, при помощи одного из жильцов дома, мы спустили ребенка и я продолжил вытаскивать жителей квартиры с балкона», – вспоминает полицейский.

В этот момент, Нурбек Ескабыл стучался во все квартиры горящего подьезда, эвакуируя людей на улицу.

«Обмотавшись мокрым полотенцем, я начал эвакуацию жителей подъезда, начиная с первого этажа. Удивило то, что некоторые граждане, несмотря на опасность, предпочли остаться в квартирах», – признался Ескабыл.

Благодаря слаженным и самоотверженным действиям сотрудников полиции в экстренной ситуации удалось избежать жертв. Стражам порядка нет и 30 лет, но за их спинами уже несколько десятков спасенных жизней.

О мужестве и смелости молодых полицейских в Рудном знают многие и выражают слова благодарности за проявленную доблесть. Видео, снятое на жетон стража порядка, облетело казнет и собрало тысячи положительных откликов.

Так, 6 августа приказом Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева сотрудники полиции Управления города Рудного Жанибек Галымханов и Нурбек Ескабыл за проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении людей из огня были награждены медалью “Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін”.

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