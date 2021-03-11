Полицейский, подозреваемый в совершении убийства, арестован на два месяца

Подозреваемый в совершении убийства полицейский арестован на два месяца. Об этом сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

Напомним, ночью 8 марта, в центральной части Костаная, в ходе конфликта между двумя мужчинами, один выстрелил в другого из зарегистрированного ружья.

Фигурантам происшествия по 37 лет.

Ссора началась в групповом чате, в котором полицейскому поступил ряд угроз. Его оппонент был врачом стоматологом. О причинах конфликта, который привел к трагическим последствиям, по прежнему ничего не сообщается. В полиции, в ответ на журналистский запрос сообщили, что на него заявляла бывшая супруга, по поводу агрессивного поведения и психологического давления на неё. Ему было выписано защитное предписание, с запретом на любые контакты и переговоры с женщиной.

Кроме того, с октября 2020-ого года ему, на 12 месяцев был назначен пробационный контроль.

Его свобода была ограничена на год Бостандыкским районным судом Алматы за совершение кражи.

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