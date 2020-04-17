Полицейский, заболевший коронавирусом в Житикаре, приезжал в Костанай

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, полицейский заразился коронавирусом в Житикаре. Он был соседом супругов, которых госпитализировали с КВИ.

Всего в Житикаре четыре подтвержденных случая заражения коронавирусом. Двое пенсионеров. Один из них умер. Выявлен круг контактировавших с ними. Накануне еще у двоих подтвердился коронавирус. Сред них полицейский из Житикаринского отдела полиции. Он оказался соседом пожилой пары.

«В данное время он госпитализирован. Полицейский приезжал в командировку в Костанай по служебной необходимости. Более 100 человек, которые с ним контактировали, проверили экспресс-тестами. Ни у кого не подтвердился вирус. Но все, кто с ним контактировал в Житикаре, 11 человек, они помещены на домашний карантин», — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

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