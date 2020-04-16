Ребенок заразился коронавирусом. В Костанайской области плюс два случая

Коронавирус выявлен у двоих жителей города Житикара 1996 и 2010 года рождения, сообщили в оперативном государственном штабе.

Данные лица находились в близком контакте с госпитализированными ранее с COVID-19 пенсионерами. Один из них является соседом, вторая родственницей.

По результатам диагностического исследования ПЦР диагноз коронавирус был подтверждён.

В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение. Выявляются лица, контактирующие с больными. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 16.04.2020 года в области выявлено 7 человек с инфекцией COVID-19. Один человек скончался.

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