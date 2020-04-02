Полицией установлен автор фейковой рассылки в Костанайской области

Полиция установила мужчину, который на видео записал информацию о том, что распространенная им информация не соответствует действительности.

Полиция проводит следственные мероприятия и напоминает об ответственности за распространение фейковых новостей.

43-летний таксист объяснил, что распространил непроверенную информацию, которую получил по слухам.

Напомним, 31 марта в социальной сети, мессенджере «WhatsApp» распространялась аудиозапись, в которой говорится, что парень по имени Азамат, приехал из США и болен коронавирусом.

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