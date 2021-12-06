Полиция Костаная разыскивает автора фейка с «убитыми в гостинице», где произошёл пожар

Департамент полиции Костанайской области официально опровергает информацию, озвученную в видеоролике под названием «Гостиницу подожгли. 1 зарезали. 3 расстреляли». В настоящее время полицейские устанавливают автора и распространителей фейка.
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В интернет-пространстве и социальных сетях распространяется видео касательно возгорания гостиницы «Саттi». Вместе с тем, на видео озвучиваются сведения, не соответствующие действительности.
В результате пожара, произошедшего в гостинице по улице Каирбекова, жертв и пострадавших нет.
По указанному факту департамент полиции Костанайской области принимает меры по установлению виновных лиц и привлечению их к уголовной ответственности.
Распространение заведомо ложной информации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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