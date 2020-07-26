Полиция обнародовала видео смертельного ДТП с участием служебной машины в Костанайской области

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, в котором погиб 4-х летний ребенок, полиция изучает видео с камер наблюдения кафе «Арагви», возле которого случилась авария.

Напомним, что ДТП произошло вчера на 10 км автодороги Костанай-Рудный.

Патрульная автомашина следовала на ДТП, которое произошло ранее на 17 км этой же трассы, в котором погибло 2 человека.

Служебный автомобиль, который следовал к данному месту ДТП с проблесковыми маячками, столкнулся с автомобилем «ВАЗ- 2115». В результате ДТП скончался 4-летний ребенок. 12- летний подросток и женщина – пассажиры автомашины получили телесные повреждения, пострадал также полицейский.

Напомним, что в ДП Костанайской области начата служебная проверка в отношении сотрудников, совершивших ДТП на служебном транспорте.

В рамках расследования уголовного дела назначены экспертизы.

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