Полиция расследует факт исчезновения без вести пропавшей 19-летней девушки в Костанайской области

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, по факту безызвестного исчезновения Евгении Казачук начато досудебное расследование.

19-летняя девушка пропала 25 августа в поселке Перелески Денисовского района Костанайской области. Она работала поваром в придорожном кафе, вышла с работы примерно в 17.00 и до настоящего времени место ее нахождения не установлено.

К поискам Евгении Казачук подключены волонтеры. На розыск ориентированы полицейские области и страны.

В рамках досудебного расследования проводятся необходимые следственные и оперативные поисковые мероприятия, обследуется местность.

Приметы: Была одета в футболку красного цвета, чёрное трико и серые кроссовки и серую кофту. Тату на кистях рук, шрам на пояснице.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить на 102.

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