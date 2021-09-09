Полиция расследует факт исчезновения без вести пропавшей 19-летней девушки в Костанайской области

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, по факту безызвестного исчезновения Евгении Казачук начато досудебное расследование.
19-летняя девушка пропала 25 августа в поселке Перелески Денисовского района Костанайской области. Она работала поваром в придорожном кафе, вышла с работы примерно в 17.00 и до настоящего времени место ее нахождения не установлено.
К поискам Евгении Казачук подключены волонтеры. На розыск ориентированы полицейские области и страны.
В рамках досудебного расследования проводятся необходимые следственные и оперативные поисковые мероприятия, обследуется местность.
Приметы: Была одета в футболку красного цвета, чёрное трико и серые кроссовки и серую кофту. Тату на кистях рук, шрам на пояснице.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить на 102.
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