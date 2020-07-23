Полиция задержала 36-летнего водителя, который сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся

Подозреваемый был задержан сегодня вечером в городе Тобыл. 36-летний водитель скрылся с места ДТП, после того, как 22 июля совершил наезд на 14-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции.

Пострадавший получил серьезные телесные повреждения и был доставлен в больницу. Ориентировка о розыске была дана по всей области.

Как сообщил начальник отдела полиции Костанайского района полковник полиции Мухтар Жайлаубеков, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 23 июля полицейскими установлен и доставлен в отдел полиции 36- летний житель города Тобыл, который дал признательные показания.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

Напомним по факту ДТП, которое произошло 22 июля в городе Тобыл, полиция начала досудебное расследование по статье 347 УК РК «Оставление места дорожно-транспортного происшествия»

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.