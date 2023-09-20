Полиция задержала автора фейкого видео о конфликте на границе Костанайской области. Что ему грозит?

В социальных сетях получило распространение видео колонны военного транспорта с комментарием о якобы происходящем конфликте военнослужащих на границе Костанайской области. Как выяснилось, видео оказалось «фейковым». Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Сотрудниками полиции ДП Костанайской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 52- летний житель города Костанай. Свою вину в совершении умышленного деяния он признал.

По данному факту начато досудебное расследование по п.3 ч.2 ст.274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций». Виновник наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В полиции напомнили об уголовной и административной ответственности за распространение фейков и призвали граждан проверять достоверность сведений, прежде чем распространять их.

Необходимо не поддаваться слухам и не создавать ажиотаж вокруг событий, которые таковыми не являются.

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