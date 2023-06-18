Полиция задержала захватчика банка

Полиция вошла в отделение захваченного в Астане Kaspi банка и задержала захватчика, заложники не пострадали сообщает Zakon.kz.

Из отделения выбежали заложники. Полиция задержала захватчика.

Всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали.

Переговоры с захватчиком проводил министр М. Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией.



18 июня вооруженный мужчина захватил отделение Kaspi банка в Астане. Он требует перевести все активы Kaspi в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Давал на исполнение своих требований 3 часа и угрожал убить заложников. По данным пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка.

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