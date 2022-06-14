Полнолуние 14 июня: об опасностях мощного суперлуния предупредили астрологи

14 июня наступит суперлуние, которое также называют Клубничным полнолунием. Оно несет особую энергетику, под влиянием которой каждый может значительно изменить свою жизнь.

Что такое суперлуние?

Полнолуние называют суперлунием, когда спутник приближается к нашей планете на расстояние менее 362 тыс. км. Наблюдателю с земли Луна кажется необычных размеров. суперлуние 14 июня называют Клубничным, потому как к этому времени начинают собирать урожай клубники.

Каким будет суперлуние?

Суперлуние в 2022 году состоится в знаке Стрелец. Под его благоприятным влиянием можно многого достигнуть. В этот день нужно продуктивно воспользоваться своими умственными способностями. Открытость и доброжелательность привлекут новых людей. Знакомства приведут к чему-то новому, неизведанному и интересному. Также 14 июня раскроются творческие способности. Эта дата станет самым благоприятным днем для талантливых людей.

Наблюдать суперлуние можно без специальных приборов. Достаточно выйти на открытую местность, где хорошо просматривается небо.

Что нужно сделать в суперлуние?

Суперлуние – благоприятный период для решительных действий. В этот день нужно:

разобраться с документацией;

запланировать дела наперед;

решить финансовые и организационные вопросы;

съездить в командировку;

выполнить рутинные задачи;

переделать работу по дому;

заняться творчеством;

уделить время увлечениям, хобби;

встретиться с приятными людьми;

провести время в хорошей компании;

избавиться от ненужных вещей;

очистить энергетику в доме;

узаконить отношения с любимым человеком.

Что категорически нельзя в этот день?

Суперлуние может стать и опасным временем. В эту дату запрещается:

рисковать;

выезжать далеко загород;

резко менять обстановку;

решаться на кардинальные перемены;

совершать дорогостоящие покупки;

поддаваться настроению окружающих;

проявлять хладнокровие;

ругаться с близкими людьми;

назначать свидания;

назначать деловые встречи;

начинать что-тоновое;

записываться на косметологические процедуры;

идти в салон красоты;

стричь волосы;

распространять слухи и сплетни;

обсуждать и обманывать кого-либо;

просить деньги и вещи в долг;

переедать;

употреблять жирные и калорийные блюда;

заниматься садово-огородными работами;

ходить в лес.

Рекомендации знакам зодиака

Овен – удовлетворите эмоциональные потребности. Проведите день активно.

– удовлетворите эмоциональные потребности. Проведите день активно. Телец – относитесь к сорвавшимся планам как к возможности стать более свободными. Повеселитесь в этот день.

– относитесь к сорвавшимся планам как к возможности стать более свободными. Повеселитесь в этот день. Близнецы – разработайте план, как в кратчайшие сроки достигнуть поставленных целей. Не беспокойтесь по пустякам.

– разработайте план, как в кратчайшие сроки достигнуть поставленных целей. Не беспокойтесь по пустякам. Рак – займитесь физическим здоровьем, чтобы улучшить психическое. Наружу могут всплыть неприятные воспоминания.

– займитесь физическим здоровьем, чтобы улучшить психическое. Наружу могут всплыть неприятные воспоминания. Лев – наладьте личную жизнь, прекратите отношения, которые тяготят. Вы заслуживаете быть счастливыми.

– наладьте личную жизнь, прекратите отношения, которые тяготят. Вы заслуживаете быть счастливыми. Дева – не покидайте зону комфорта, при этом экспериментируйте, разрабатывайте новые проекты.

– не покидайте зону комфорта, при этом экспериментируйте, разрабатывайте новые проекты. Весы – хороший день, чтобы сменить место работы, развить свои способности и скрытые таланты.

– хороший день, чтобы сменить место работы, развить свои способности и скрытые таланты. Скорпион – все финансовые цели будут достигнуты, но, ради них придется многим пожертвовать.

– все финансовые цели будут достигнуты, но, ради них придется многим пожертвовать. Стрелец – сегодня просто углубитесь в детские воспоминания. Позвольте себе побыть ребенком в этот день.

– сегодня просто углубитесь в детские воспоминания. Позвольте себе побыть ребенком в этот день. Козерог – укрепите партнерские отношения, заручитесь поддержкой влиятельных людей.

– укрепите партнерские отношения, заручитесь поддержкой влиятельных людей. Водолей – сегодня вы будете разбиты, понимая, что мечты не осуществились. Что-то сработало не в вашу пользу.

– сегодня вы будете разбиты, понимая, что мечты не осуществились. Что-то сработало не в вашу пользу. Рыбы – сосредоточьтесь на будущем, пересмотрите приоритеты, утешьтесь новыми проектами.

По материалам sib.fm

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