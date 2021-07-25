Половина коек в инфекционных стационарах загружена, заболеваемость выросла в 5 раз — Цой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра здравоохранения Алексея Цоя о текущей эпидемиологической ситуации, ходе проведения вакцинации и договоренностях о поставке вакцин в страну, сообщил в соцсетях пресс-секретарь президента Берик Уали, передает ru.sputnik.kz

По словам Цоя, рост среднесуточной заболеваемости за последние две недели июля по сравнению с июнем составил 4,8 раза.

По данным Минздрава, в разрезе регионов по состоянию на 24 июля занятость инфекционных коек по республике составляет 51%, реанимационных коек – 41%. С учетом роста заболеваемости и возросшей нагрузки на систему здравоохранения в июле дополнительно развернуто около 10 тысяч коек, в резерве остается порядка 21,4 тысячи коек.

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Президент поручил министру здравоохранения держать эпидемиологическую ситуацию под жестким контролем, ускорить темпы вакцинации, качественно организовать работу по оказанию медпомощи больным.

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