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Положение тяжёлое. Фонд медстрахования РК выплатил Костанайской детской больнице деньги за май

Фотография для новости Положение тяжёлое. Фонд медстрахования РК выплатил Костанайской детской больнице деньги за май

alau.kz

На прошлой неделе в палату предпринимателей региона обратился бизнесмен, который поставляет питание в детскую областную больницу, задолжавшую ему больше 50 миллионов тенге. Он рассказал, что его организация выполняет условия договора и обеспечивает медучреждение завтраками, обедами и ужинами, а вот оплату за это не получает. Этот вопрос рассмотрели на специальном заседании.

Главный врач больницы сообщил, что это случилось из-за того, что Фонд обязательного медицинского страхования не производит им оплату за услуги.

«В понедельник мы пришли и на счету у нас деньги упали с ФОМСа. Видимо они, в течении праздничных дней шли. В понедельник упали за май. Теперь мы оплатили поставщику за питание», — сообщил главный врач Костанайской детской областной больницы Нурлан Ержанов.

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Сумма долга перед поставщиком составляла 54 миллиона тенге. Сейчас он полностью погашен. Но, помимо этого больница сегодня находится в трудном финансовом положении. Задолженность есть и перед коммунальными предприятиями. А за неуплату уже начислена и пеня, причем не маленькая сумма — 15 миллионов тенге. Вся проблема в том, что с начала года ФОМС регулярно задерживает клинике оплату. Пока фонд рассчитался с больницей только за май. Еще «висит» долг за три месяца, и, если деньги придут в ближайшее время, то ситуация сможет улучшиться.

«ФОМС нам обещает, что будет закрывать нам июнь, надеемся, что в ближайшее время будет июль и август закрыт. И по мере возможности мы будем со всеми поставщиками рассчитываться. Тем более, мы еще 100 миллионов должны с прошлого года, еще тем поставщикам. Мы в первую очередь будем рассчитываться с теми поставщиками. Поэтому, я думаю, что есть изменения, положительные сдвиги», — отметил главный врач.

В палате предпринимателей Костанайской области отметили, что в фонде медстрахования отметили, что недостатка в финансовых средствах нет. Такой коллапс произошел из-за того, что новая система не с первого раза пропускает платежи. Над устранением ошибок сейчас они работают.

 

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