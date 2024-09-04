Положение тяжёлое. Фонд медстрахования РК выплатил Костанайской детской больнице деньги за май

На прошлой неделе в палату предпринимателей региона обратился бизнесмен, который поставляет питание в детскую областную больницу, задолжавшую ему больше 50 миллионов тенге. Он рассказал, что его организация выполняет условия договора и обеспечивает медучреждение завтраками, обедами и ужинами, а вот оплату за это не получает. Этот вопрос рассмотрели на специальном заседании.

Главный врач больницы сообщил, что это случилось из-за того, что Фонд обязательного медицинского страхования не производит им оплату за услуги.

«В понедельник мы пришли и на счету у нас деньги упали с ФОМСа. Видимо они, в течении праздничных дней шли. В понедельник упали за май. Теперь мы оплатили поставщику за питание», — сообщил главный врач Костанайской детской областной больницы Нурлан Ержанов.



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Сумма долга перед поставщиком составляла 54 миллиона тенге. Сейчас он полностью погашен. Но, помимо этого больница сегодня находится в трудном финансовом положении. Задолженность есть и перед коммунальными предприятиями. А за неуплату уже начислена и пеня, причем не маленькая сумма — 15 миллионов тенге. Вся проблема в том, что с начала года ФОМС регулярно задерживает клинике оплату. Пока фонд рассчитался с больницей только за май. Еще «висит» долг за три месяца, и, если деньги придут в ближайшее время, то ситуация сможет улучшиться.

«ФОМС нам обещает, что будет закрывать нам июнь, надеемся, что в ближайшее время будет июль и август закрыт. И по мере возможности мы будем со всеми поставщиками рассчитываться. Тем более, мы еще 100 миллионов должны с прошлого года, еще тем поставщикам. Мы в первую очередь будем рассчитываться с теми поставщиками. Поэтому, я думаю, что есть изменения, положительные сдвиги», — отметил главный врач.

В палате предпринимателей Костанайской области отметили, что в фонде медстрахования отметили, что недостатка в финансовых средствах нет. Такой коллапс произошел из-за того, что новая система не с первого раза пропускает платежи. Над устранением ошибок сейчас они работают.

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