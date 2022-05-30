Полтора килограмма волос извлекли хирурги из желудка 4-летнего малыша

Хирурги областной многопрофильной детской больницы провели операцию 4-летнему мальчику с диагнозом «трихобезоар желудка», передает Tengrinews.kz.
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Они извлекли из желудка мальчика волосы весом полтора килограмма и длиной 40 сантиметров.
«При осмотре и диагностике было обнаружено опухолевидное образование. Состояние малыша определено как тяжелое. Поставлен диагноз «трихобезоар желудка». Ребенок экстренно был взят на операционный стол для удаления образования», — сказала Айгуль Агимбаева.
Операцию провел хирург Алимжан Тулегенов, анестезиолог — Игорь Самсонов. Операция прошла успешно, без осложнений.
«После операции состояние ребенка удовлетворительное. Он переведен в хирургическое отделение», — добавила завотделением.
Отметим, что с начала года это уже вторая подобная операция.
Трихобезоар — это инородное тело в желудке, состоящее из волос, слипшихся в плотный камень. Чаще всего это происходит из-за психологических нарушений, дети жуют и проглатывают свои волосы, шерсть. Годами все это накапливается и заполняет желудок, который уже не может принимать и переваривать пищу. Отсюда отсутствие аппетита, рвота.
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