Пользователям WhatsApp рассказали о новой функции

appleinsider.ru
В популярном мессенджере WhatsApp появится новая возможность, связанная с реакциями. Об этом пользователям сообщили специалисты разработчики, передает zakon.kz.
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По данным портала WABetaInfo, разработчики WhatsApp собираются внедрить возможность оставлять быстрые реакции на статусы собеседников. Пользователям мессенджера будут доступны на выбор восемь эмодзи, которые они смогут использовать в качестве реакции.
Пока реакция отправляется в чат как обычное сообщение. Разработчики WhatsApp могут в будущем изменить интерфейс приложения и добавить раздел, куда будут приходить реакции на статусы.
Вскоре опция появится в бета-версиях мессенджера для Android и iOS. Когда именно это может произойти, не уточняется.
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