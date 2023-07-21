«Помогите, мама умерла»: что известно о повесившейся на глазах у детей женщине

В Алматы выясняют, что толкнуло мать троих детей на суицид. Молодая женщина повесилась в своей квартире на глазах у маленьких дочерей. Одна из них позвала на помощь соседей, но было уже поздно, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ktk.kz.

ЧП случилось вечером в Алматы в спальном районе Мамыр. Очевидцы рассказывают, что женщина повесилась на турнике в прихожей. В тот момент дома находилась младшая дочь, которой только вчера исполнился год, и средняя. Старшая гостила у дедушки.

«Я слышала, одна девочка кричала с третьего этажа: «Помогите, помогите! Мама умерла, мама умерла!» Одна девчонка проходила, я ее позвала, я говорю: «Пойдемте посмотрим, мне как-то одной страшно зайти посмотреть». Я зашла с ней вместе, увидела Айпери – вот эта девушка, женщина, повешенная на трубе на потолке», — рассказывает соседка Нургуль Аликпаева.

О погибшей известно, что она гражданка Кыргызстана, ей было 29. В Алматы близких родственников у нее нет. По словам соседей, муж старше жены на 15 лет. Говорят, он не уделял должного внимания детям и поднимал на супругу руку. В полиции завели дело по статье «Доведение до самоубийства». Все обстоятельства изучают следователи.

«Со слов ее знакомых, подруг, соседей, она периодически подвергалась бытовому насилию, избиению. Она несколько раз ловила мужа на измене. Было такое, что муж ее выгонял на неделю. Она жаловалась девочкам, что муж забирает детские пособия. То есть не дает ей денег, и она вынуждена сама кормить. Она швея была, какие-то заказы принимала. Пекла, продавала», — говорит общественная активистка Жибек Аменова

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