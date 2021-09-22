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Понижение до -9 градусов. Прогноз погоды на 23-25 сентября 

Фото из открытых источников

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Холодный Атлантический антициклон, медленно смещаясь на восток, сохранит свое влияние на большей части Казахстана.

И если крайние северные и восточные регионы оставались под защитой циклона, который сохранял невысокие, но положительные температуры воздуха, то в течении периода антициклон начнет его смещать за пределы республики – обуславливая погоду преимущественно без осадков и низкие температуры воздуха.

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В ночные часы на севере, востоке и в центре страны столбики термометров опустятся до 1-9 градусов мороза.

И только на западе страны,под влиянием атмосферных фронтов,пройдут дожди и усилится ветер.

 

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