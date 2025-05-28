Пополнения баланса на телефонах планирует мониторить агентство по финансовому мониторингу Казахстана, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса», — сообщил на заседании мажилиса в среду заместитель председателя АФМ Женис Елемесов в ходе рассмотрения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Законопроект предусматривает введение новых субъектов финансового мониторинга с закреплением уполномоченного органа:

— организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;

— биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами;

— операторы сотовой связи;

— государственная корпорация «Правительство для граждан».

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