Порядка 200 тысяч женщин выйдут досрочно на пенсию в этом году

Как сообщил президент в своем послании, учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. Необходимо разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда, подчеркнул Токаев, передает inbusiness.kz.

Отметим, согласно данным по статистике, ежегодно порядка 100 тысяч женщин достигают 61-летнего возраста. Учитывая снижение пенсионного возраста на 2 года, в этом году выйдут на пенсию 300 тысяч женщин – 100 тысяч, достигшие 63-летнгего возраста, и 200 тысяч, которым исполнится 61 и 62 года.

При средней пенсии в 117 тыс. тенге, снижение пенсионного возраста до 61 года для женщин в этом году обойдется бюджету в 280,8 млрд тенге.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько экономят на поэтапном повышении пенсионного возраста для женщин.

По ранее принятому закону, предполагалось повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет в 2027 году.

Как сегодня сообщил в кулуарах правительства экс-заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, курирующий данный вопрос, с настоящего времени будет зафиксирован 61 год для выхода женщин на пенсию.

«До 2028 года – это огромный промежуток времени, в рамках которого все проблемные вопросы можно будет решить», – отметил он.

По его данным, пересмотр выхода на пенсию шахтерам и женщинам, воспитывающим детей-инвалидов, еще обсуждается рабочей группой.

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