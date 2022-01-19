Порядок въезда в Казахстан на 18 января

Порядок въезда в Казахстан по состоянию на 18 января опубликован на сайте Посольства РК в РФ.

На сегодняшний день иностранные граждане (в том числе граждане России) без предъявления дополнительных оснований могут въезжать в Казахстан только авиарейсами из всех государств, с которыми Казахстан возобновил регулярное пассажирское авиасообщение. На данный момент это следующие страны:

Азербайджан, Армения, Беларусь, Венгрия, Вьетнам, Германия, Грузия, Индия, Кыргызстан, Кувейт, Мальдивы, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина, Шри-Ланка, Южная Корея.

Внимание!

С 17 января 2022 года все пассажиры (включая вакцинированных), прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, должны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19. Справка считается действительной в течение 72 часов с даты забора материала до момента пересечения границы Республики Казахстан и должна быть составлена на английском, русском или казахском языке. Не требуется предоставление cправки детям в возрасте до 5 лет при ее наличии у сопровождающих их лиц.

В случае отсутствия справки, пассажиры, включая граждан Казахстана и лиц, имеющих вид на жительство на территории РК, не будут допущены на борт из аэропорта вылета.

В связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» въезд в Казахстан ограничен для иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга.

ВЪЕЗД В КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ СУХОПУТНЫЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН РАЗРЕШЕН ТОЛЬКО ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ

С 17 января 2022 года все прибывающие в Казахстан (включая вакцинированных) через сухопутные пункты пропуска должны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19. Справка считается действительной в течение 72 часов с даты забора материала до момента пересечения границы Республики Казахстан и должна быть составлена на казахском или русском или английском языке. Не требуется предоставление cправки детям в возрасте до 5 лет при ее наличии у сопровождающих их лиц.

ВНИМАНИЕ! Ежедневно в рабочее время погранслужбой КНБ осуществляется консультация граждан по порядку пересечения границы в период карантинных ограничений по номеру +7 7172 719 111, а также путем отправки сообщений через инстаграм-канал shekaraknbkz.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.