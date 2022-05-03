Поручение Токаева: сколько выплатят ветеранам в Казахстане

Ветераны Великой Отечественной войны во всех регионах Казахстана получат выплаты в размере не менее миллиона тенге. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай, передает Tengrinews.kz.
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«По поручению Главы государства в этом году во всех регионах осуществляются единовременные выплаты ветеранам войны в размере не менее 1 миллиона тенге. Материальная поддержка также будет оказана труженикам тыла и приравненным к ним гражданам.
8-9 мая на уровне акимов регионов будут организованы личные встречи с участниками войны и членами их семей. По всей стране пройдут благотворительные акции «Ардагерлерге тағзым».
Государством и впредь на системной основе будет оказываться вся необходимая помощь нашим ветеранам», — отметил Руслан Желдибай.
Пресс-секретарь Президента Казахстана также сообщил, в каких мероприятиях в преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы примет участие Касым-Жомарт Токаев.
По словам пресс-секретаря, в нынешнем году 9 мая Токаев планирует участвовать в традиционной церемонии возложения цветов к Вечному огню у монумента «Отан қорғаушылар» в столице.
Кроме того, 6 мая Президент примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня защитника Отечества и Дня Победы.
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