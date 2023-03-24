После массового отравления школьников в Шымкенте пересмотрят формат олимпиады

Олимпиаду по общественно-гуманитарному направлению, запланированную на 3-8 апреля в Шымкенте, теперь проведут в регионах.

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В Шымкенте после отравления детей на республиканской олимпиаде по предметам естественно-математического направления отменили торжественную церемонию закрытия, победителей наградят в местах проживания. Об этом сообщила первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова, которая находится в Шымкенте, передает informburo.kz

«Кроме того, будет пересмотрен формат проведения республиканской олимпиады по общественно-гуманитарному направлению, запланированной на 3-8 апреля в Шымкенте. Она пройдёт в регионах», – написала Шолпан Каринова в Facebook.

Она сообщила, что рассматривается вопрос об олимпиадных итогах заболевших школьников. По каждому участнику «будет принято справедливое и объективное решение».

Всего в олимпиаде принимает участие 891 школьник.

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«Во время проведения олимпиады у 14 детей появились симптомы недомогания, повышения температуры, нарушения функции кишечно-желудочного тракта, а у одного участника проявились симптомы ветряной оспы, – сообщила первый вице-министр просвещения.

Школьники находятся в больнице, их состояние стабилизировалось.

Остальных участников олимпиады обеспечивают питанием в столовой городской школы-гимназии, организованы санитарные меры в местах нахождения школьников.