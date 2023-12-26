«После обеда автобусы ходить не будут» — в акимате Костаная ответили на сообщение

Фjто alau.kz
Несколько наших читателей прислали сообщение с вопросом «Правда, ли?».
Такое сообщение распространяют костанайцы.
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«В связи с погодными условиями основная подстанция в городе вышла из строя, питаемся от резервной
Имейте ввиду могут скачки напряжения! По выключайте всё лишнее!» (Прим- орфография и грамматика сохранена), — говорится в сообщении.
В акимате Костаная сообщили, что данное сообщение не соответствует действительности. Это фейк.
Напомним, все службы Костанайской области в связи с погодными условиями работают на пределе. Все службы задействованы.