После опресовки. Сколько домов остаются без горячей воды в Костанае

Причина — порывы и дефекты, которые выявили в ходе гидравлических испытаний теплосетей. Но устраняет их коммунальное предприятие по приоритетности.

7 июня в Костанае завершилась весенняя опрессовка. Но подключить все многоэтажки к горячему водоснабжению не получилось, все из-за порывов. Сегодня 130 домов остаются без горячей воды. В теплокомпании отмечают, что ежедневно они подключают по 10-12 домов. Все зависит от сложности работ, на каких-то порывах и деффектах приходится задержаться дольше. Это и затягивает процесс подключения.

«Мы идем по плану, по графику определенному, утвержденному. У нас есть так называемые приоритеты подключения домов. Что это может быть? Приоритетами остаются те дома, которые остаются без воды, при устранении аварии, большее количество домов подключается. То есть, если на аварии находится 10 домов, а на другой три дома. Логичнее устранять там, где 10 домов.»,- говорит менеджер по связям с общественностью ГКП КТЭК Валерий Солодов.

Помимо этого, есть еще 8 домов в районе КСК, которые остаются без горячей воды из-за капитального ремонта, там идет замена теплотарссы. Еще одна из причин, по которой сроки подключения горячего водоснабжения затягиваются, — это недостаток рабочего персонала в теплокопмании, над устранением дефектов и порывов работают 7 бригад, а должно быть 9.

«Бригады работают в очень жестком режиме, ежедневно с 8 до 8. График жесткий. Предприятием принимаются все меры, чтобы это ускорить. Давайте будем рассуждать, если за 4 дня мы устранили 200 порывов, то оставшиеся 130 в том числе и 90 дефектов, не порывов, то думаю на следующей неделе мы завершим полностью. Не хочу говорить точно в какой день, но для нас важно быстрее запустить»,- отмечает Солодов.

Сейчас КТЭК работает над устранением крупных порывов, один из них в микрорайоне Аэропорт, там без горячей воды остаются 10 домов. А вот жителям микрорайона Юбилейный подключат воду только 22 июня, там будет проводиться госпроверка средств измерения газового оборудования.

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