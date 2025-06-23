Специализированным межрайонным судом по уголовном делам рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Костаная за убийство с особой жестокостью заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, а также за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

В ходе процесса суд достоверно установил, что за несколько часов до совершения убийства мальчика Степанов был доставлен сотрудниками скорой помощи и полиции в костанайский областной центр психического здоровья из-за того, что порезал себе вены на руках. От госпитализации он отказался, но еще в 2013 году у него было обнаружено психическое заболевание, на основании чего его можно было оставить в медучреждении принудительно.

Однако принимавший его медработник этого не сделал, и Степанов вновь вернулся в квартиру сожительницы.

«В результате чего, спустя несколько часов после отказа в госпитализации в центр, подсудимый совершил убийство несовершеннолетнего лица с особой жестокостью. Суд приходит к выводу, что невыполнение медработником должным образом своих профессиональных обязанностей, по своевременной, принудительной госпитализации Степанова, привело к необратимым последствиям», — сказала судья Жаннар Тлеубаева.

Суд постановил изложенные факты по этому поводу сообщить в областное управление здравоохранения, для принятия по поводу действий медработника соответствующих мер.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности

Приговор может быть обжалован.

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