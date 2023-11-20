После убийства 7-летней девочки уполномоченный по правам ребенка сделала заявление

Динара Закиева — уполномоченный по правам ребенка, сделала заявление в своем инстаграм аккаунте.

«В этом году в стране погибло уже 25 детей, 6 из них – от рук близких им людей. Нашли погибшую 7-летнюю девочку. Подозреваемая в преступлении мама ребенка, по предварительным данным, дала признательные показания. Другие дети из этой семьи будут размещены в ЦПД. Таким страшным последствиям зачастую предшествует целый ряд событий, связанных с неблагополучием, учетом, алкоголем, побоями. В 70% случаев в ходе следственных мероприятий выясняется, что кто-то обязательно что-то видел и знал, но не сообщил, не хотел вмешиваться, боялся и т.д. Одним из путей недопущения таких страшных последствий, насилия является именно наше с вами участие. Если Вы видите, слышали, знаете о фактах угрозы безопасности детей, пожалуйста, звоните на номера «111» или «102». Конечно, информацию проверят, но если опасения подтвердятся, то вы сможете спасти чью-то жизнь», — написала Динара Закиева.

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Уполномоченный по правам ребенка считает, что очень важны законодательные изменения.

«Изменения, которые по поручению Президента мы предусмотрели в разработанном совместно с госорганами и депутатами законопроекте по безопасности детей. Об изменениях я писала ранее, одной из важнейших поправок , которую подержали , является уголовная ответственность (криминализация) за насилие, побои, легкий вред здоровью, совершенных в отношении детей , ведь обеспечив неотвратимость наказания, мы можем предотвратить тяжелые последствия; исключение примирения по всем случаям насилия в отношении детей; инфраструктура помощи семьям, профилактика и т.д. 109 поправок на данный момент», — заключила Закиева.

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