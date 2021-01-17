Последние данные по эпидобстановке в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

16 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 72 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.

Заболевшие: 32 жителя г. Костанай, 12 – г.Рудный, 5 – Костанайского района, по 3 случая среди жителей г.Житикары, г.Лисаковск, Мендыкаринского и Узункольского районов, по 2 случая г.Аркалык, Аулиекольского, Карабалыкского, им. Майлина районов, по 1 случая среди жителей Алтынсаринского, Камыстинского, Федоровского районов.

62 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью по прибытию авиасообщением с Египта.

Из числа инфицированных 65 с симптомами заболевания, 7 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 16 января 2021г зарегистрировано 8597 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 7627.

Напомним Костанайская область находится в красной зоне. В регионе ввели ограничительные меры.

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