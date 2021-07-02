Постановление об ужесточении карантинных мер в Костанайской области — разъяснение

Новое постановление подписал главный санитарный врач Костанайской области. В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией было принято решение ужесточить карантинные меры. Так с 5 июля будут приостановлены междугородние, межобластные регулярные автобусные рейсы. А также ограничения коснулись и работы торгово — развлекательных центров, крытых рынков, аквапарков, саун и бассейнов — им запрещено работать в выходные дни.

Костанайская область с прошлой недели находится в «желтой» зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим главным санитарном врачом области было подписано новое постановление. В нем ограничения коснулись, в частности, работы автовокзалов. Межрайонные и межгородские пассажирские перевозки внутри области временно запрещены.

«Во-первых, внутриобластные, межобластные автобусные перевозки — здесь в закрытом помещении люди находятся очень длительное время. Если там находится больной человек, симптомный или бессимптомный, который выделяет вирус, то, соответственно, вероятность заразиться возрастает несоизмеримо. Потому что по времени очень длительно они едут», — отмечает главный санитарный врач области Ермуханбет Даулетбаев.

Главный санврач региона Ермуханбет Даулетбаев отметил, что ж\д вокзалы работают в прежнем режиме, так как являются участниками «Ашык», а вот на автовокзалах внедрить систему тяжелее, но эта работа уже идет.Так как многие объекты бизнеса работают по системе «Ашык», тут особых изменений не произойдет, работать можно, ограничив количество посетителей и клиентов. Кинотеатрам разрешается работать с наполняемостью не более 30%. Но, есть ограничения на работу в выходные дни торгово — развлекательных центров, торговых домов, крытых рынков, акавапарков и саун.

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«Рассматривается вопрос о внедрении этих объектов сначала в городе Нур-Султан и Алмате и масштабировать на всю республику. И поэтому мы ожидаем, что вот может быть уже в начале следующей недели этот вопрос будет решен и ТРЦ также если войдут в «Ашык» работа также будет без ограничений во все дни недели», — отмечает главный санврач.

А вот что касается перевода на дистанционный формат не вакцинированных, и не болевших в течение последних 6 месяцев, за исключением работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате. Здесь главный санитарный врач отметил,что вакцинация носит не принудительный характер, а рекомендательный, особенно тем, кто работает в сфере услуг и постоянно контактирует с людьми. Кроме тех, у кого постоянный или временный медотвод.

«Я сам привился, я привил свою семью, и сын и жена, и дочь, все у меня привились. Если бы у меня было какое-то подозрение разве бы я позволил? У меня достаточно информации об этих вакцинах, я знаю, как она работает. Без этих вакцин добиться иммунитета невозможно. Есть еще один путь заболеть», — подчеркнул Ермуханбет Даулетбаев.

Как отметил Ермуханбет Даулетбаев вакцинация в Костанайской области идет медленными темпами. На сегодняшний день только 11% населения получили вакцину. А больше всего вакцинированных в области приходится на работников силовых структур, медицинских работников и учителей.

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