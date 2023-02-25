Потребителей газа планируют освободить от обязанности снимать счётчики и нести на проверку

Казахстанцев планируют избавить от необходимости снимать счётчики на газ и нести на проверку, сообщил технический директор АО «КазТрансГаз Аймак» Уалихан Кымбатов на заседании общественного совета АО «Самрук-Казына», передает informburo.kz

Член совета директоров «Самрук-Казыны» Болат Жамишев подверг критике практику, когда потребитель вынужден снимать свой счётчик на газ и относить его на проверку.

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«Вы можете выстроить работу таким образом, чтобы у вас был какой-то рискориентированный контроль, что ли? Если у вас появились подозрения, что где-то объёмы потребления совершенно отличаются от тех, которые по счётчику, не ставьте условия, что потребитель должен демонтировать счётчик с регулярностью раз в год и на какое-то время отдать его на проверку. Если он не уложился в эти графики, то какие-то санкции прилетают. Это выглядит, как манипулирование. Проверять надо, но можно же всё-таки это делать, не напрягая потребителей?» – сказал Болат Жамишев.

Технический директор АО «КазТрансГаз Аймак» Уалихан Кымбатов сообщил, что для решения этой проблемы создадут информационную систему.

«Мы в прошлом году со стороны фонда инициировали проект по большим данным. Вот как раз на примере QazaqGaz, «КазТрансГаз Аймак», «Intergas Центральная Азия» всех подключили полностью. Начали анализировать большие данные, данные счётчиков, кросс-проверки какие-то делать, на примере одного из районов Шымкента эту работу начали проводить. На основании разработанной модели будут создавать соответствующую информационную систему, которая уже позволит QazaqGaz, «КазТрансГаз Аймак» в реальном режиме проводить проверки», – отметил Уалихан Кымбатов.

Болат Жамишев в ответ вновь потребовал полностью избавиться от демонтажа счётчиков для проверок.

«Вы сделайте это цивилизованно: никто не говорит, что это делать не надо, что никто не перекручивает счётчики, не манипулирует, но контролируете через систему управления рисками. Прекратите практику демонтировать счётчики и нести куда-то на проверку», – сказал Болат Жамишев.

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