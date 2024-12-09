Сегодня, 9 декабря 2024 года, ведущий мобильный оператор «Кселл» объявил об отмене грядущего повышения тарифов на свои услуги, сообщает zakon.kz

Планировавшаяся на 13 декабря корректировка должна была затронуть 18 тарифных планов, которые в среднем подорожали бы на 400 тенге.

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«Вопросы тарифной политики обсуждались с профильным министерством – МЦРИАП РК и по итогам дискуссии было принято решение не повышать стоимость услуг», – заявили в компании.

Также в «Кселл» отметили, что в настоящее время в компании введен режим жесткой экономии: бюджеты пересматриваются, второстепенные проекты временно отложены, проводится оптимизация операционных расходов.

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