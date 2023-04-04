Повысить качество знаний. Минпросвет РК о продлении учебного года

По словам Гани Бейсембаева, важность продления учебного года нужно довести до общественности, сообщает informburo.kz

Эксперты считают правильным решение Минпросвета о продлении учебного года до 31 мая, сообщил и.о. главы ведомства Гани Бейсембаев.

Он напомнил, что текущий учебный год продлится 36 недель, а не 34, как раньше.

«Это в целом направлено на повышение качества знаний школьников. По анализу PISA за 2018 год у нас недостаточно качественное образование по сравнению с другими странами, продление учебного года направлено на исправление ситуации. В целом после реакции общественности я дал поручение по дополнительному обсуждению вопроса. По результатам сейчас эксперты поддерживают правильность решения. Но в то же время для общественности нужно объяснить важность этого решения», – сказал Гани Бейсембаев.

Он подчеркнул, что в этом году занятия однозначно продлятся до 31 мая.

«В первую очередь нужно думать о качественном образовании. Это только в этом году будет практиковаться, нужно посмотреть результаты», – заключил и.о. министра.