Повысить пенсию и запретить изъятие денег из пенсионного фонда. В Минтруда поддержали предложение

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана поддерживает предложение экспертов о повышении базовой пенсии. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Жакупова. Остальные предложения одобрения не получили, сообщает informburo.kz

«От экспертов поступило предложение о прекращении практики изъятия из накопительного пенсионного фонда. Потому что тем самым мы снижаем своим же активы. Изъяв сегодня, мы остаёмся без достаточных выплат на непосредственно уже в пенсионном возрасте после 60 лет. Поэтому данное предложение мы рассматриваем, в этой части мы его поддерживаем. Нужно отметить, что мы поддерживаем эти две части (про повышение базовой пенсии – Авт.) в предложении. Остальные – нет», – пояснила Жакупова.

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Она заверяет, что сейчас эти вопросы рассматривают на площадке Агентства по стратегическому планированию и реформам. Министр надеется, что казахстанцы воспримут изменения положительно в случае их введения. Согласно предложению, казахстанцы смогут получать базовую пенсию. Её будут рассчитывать в размере 60% от минимальной зарплаты. По словам Жакуповой, эта практика уже используется в других странах.

«По базовой пенсии – это было наше предложение в части исчисления базовой пенсии от минимальной базовой зарплаты, в размере от 60%. Это мировая практика. И для сведения: минимальная зарплата исчисляется в соответствии с утверждённой методологией. Она уже привязана к производительности труда и медианной зарплате. Все критерии, которые влияют на оплату труда, – они все учтены. Поэтому в дальнейшем базовую пенсию, скажем, в минимальном размере, если человек никогда не работал, но может претендовать, возможно, получит», – подытожила глава Минтруда.

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