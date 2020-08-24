USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Пожар на автопарке в Рудном. Полицией начато досудебное расследование

Пожар на автопарке в Рудном. Полицией начато досудебное расследование

Vinkmag ad

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, по факту пожара, который произошел 24 августа на территории ТОО «Рудный Автотранс» Управлением полиции города Рудного для объективного и полного исследования всех обстоятельств начато досудебное расследование по статье 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

В рамках расследования назначены экспертизы, а также проводятся необходимые следственные действия.

Сумма ущерба устанавливается.

Напомним, 10 пассажирских автобусов сгорели в Рудном.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

104718 - зарегистрированно

92598 - выздоровевших

1415 - летальных случаев

3346 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В Костанае родителей школьников просят за свой счет покупать кварцевые лампы
Следующая новость

Турция возобновляет авиасообщения с Казахстаном